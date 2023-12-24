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SpaceX запустила ракету з двома військовими супутниками Німеччини

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Американська компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 із двома розвідувальними супутниками Міністерства оборони Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Space.

Ракета Falcon 9 вивела супутник SARah-2 на низьку навколоземну орбіту (НОО) з каліфорнійської бази космічних сил Ванденберг. Спочатку політ був запланований на суботу, 23 грудня, але був перенесений на день, щоб провести додаткові передпольотні перевірки.

У рамках місії SARah-2 було відправлено два розвідувальні супутники із синтезованою апертурою для німецьких військових.

"Супутники продовжать процес заміни застарілого угруповання SAR-Lupe", - йдеться в описі місії. 

За даними SpaceX, SARah-2 став восьмим запуском першого ступеня Falcon 9. Ракета-носій також приземлилася увосьме, приземлившись у Ванденберзі приблизно через вісім хвилин після старту.

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SpaceX