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SpaceX запустила ракету с двумя военными спутниками Германии

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с двумя разведывательными спутниками Министерства обороны Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space.

Ракета Falcon 9 вывела спутник SARah-2 на низкую околоземную орбиту (НОО) с калифорнийской базы космических сил Ванденберг. Первоначально полет был запланирован на субботу, 23 декабря, но был перенесен на день, чтобы провести дополнительные предполетные проверки.

В рамках миссии SARah-2 были отправлены два разведывательных спутника с синтезированной апертурой для немецких военных.

"Спутники продолжат процесс замены устаревшей группировки SAR-Lupe", - говорится в описании миссии. 

По данным SpaceX, SARah-2 стал восьмым запуском первой ступени Falcon 9. Ракета-носитель также приземлилась в восьмой раз, приземлившись в Ванденберге примерно через восемь минут после старта.

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SpaceX