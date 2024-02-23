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SpaceX запустила на орбіту ракету: до мережі Starlink додадуть більше супутників

Фото: SpaceX запустила на орбіту ракету Falcon 9 (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Південної Каліфорнії в четвер увечері на орбіту стартувала ракета Falcon 9 компанії SpaceX. Її місією стало розширення мережі супутників Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EyewitnessNews.

"Ракета Falcon 9 вивела на орбіту 22 супутники Starlink, щоб приєднатися до існуючої супутникової мережі компанії, яка вже працює на орбіті Землі. Starlink призначена для надання інтернет-послуг у віддалених місцях", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Falcon 9 стартувала за розкладом з військово-повітряної бази Ванденберг після 20:00.

Як відомо, це був 19-й політ багаторазового прискорювача першого ступеня в рамках цієї місії. Після розгортання супутників ракета приземлиться на безпілотний корабель компанії в Тихому океані.

 

Попередній виліт ракети Falcon 9

Раніше повідомлялося, що американська компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 із двома розвідувальними супутниками Міністерства оборони Німеччини. У рамках місії SARah-2 було відправлено двох розвідувальних супутників із синтезованою апертурою для німецьких військових.

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