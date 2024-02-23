SpaceX запустила на орбиту ракету: в сеть Starlink добавят больше спутников

"Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 22 спутника Starlink, чтобы присоединиться к существующей спутниковой сети компании, которая уже работает на орбите Земли. Starlink предназначена для предоставления интернет-услуг в отдаленных местах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Falcon 9 стартовала по расписанию с военно-воздушной базы Ванденберг после 20:00.

Как известно, это был 19-й полет многократного ускорителя первой ступени в рамках этой миссии. После развертывания спутников ракета приземлится на беспилотный корабль компании в Тихом океане.