SpaceX запустила на орбіту ракету: до мережі Starlink додадуть більше супутників

У Південної Каліфорнії в четвер увечері на орбіту стартувала ракета Falcon 9 компанії SpaceX. Її місією стало розширення мережі супутників Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EyewitnessNews .

"Ракета Falcon 9 вивела на орбіту 22 супутники Starlink, щоб приєднатися до існуючої супутникової мережі компанії, яка вже працює на орбіті Землі. Starlink призначена для надання інтернет-послуг у віддалених місцях", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Falcon 9 стартувала за розкладом з військово-повітряної бази Ванденберг після 20:00.

Як відомо, це був 19-й політ багаторазового прискорювача першого ступеня в рамках цієї місії. Після розгортання супутників ракета приземлиться на безпілотний корабель компанії в Тихому океані.