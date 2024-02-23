SpaceX запустила на орбиту ракету: в сеть Starlink добавят больше спутников
В Южной Калифорнии в четверг вечером на орбиту стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX. Ее миссией стало расширение сети спутников Starlink.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EyewitnessNews.
"Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 22 спутника Starlink, чтобы присоединиться к существующей спутниковой сети компании, которая уже работает на орбите Земли. Starlink предназначена для предоставления интернет-услуг в отдаленных местах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Falcon 9 стартовала по расписанию с военно-воздушной базы Ванденберг после 20:00.
Как известно, это был 19-й полет многократного ускорителя первой ступени в рамках этой миссии. После развертывания спутников ракета приземлится на беспилотный корабль компании в Тихом океане.
Предыдущий вылет ракеты Falcon 9
Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с двумя разведывательными спутниками Министерства обороны Германии. В рамках миссии SARah-2 были отправлены два разведывательных спутника с синтезированной апертурой для немецких военных.
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