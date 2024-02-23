ua en ru
Пт, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

SpaceX запустила на орбиту ракету: в сеть Starlink добавят больше спутников

США, Пятница 23 февраля 2024 09:21
UA EN RU
SpaceX запустила на орбиту ракету: в сеть Starlink добавят больше спутников Фото: SpaceX запустила на орбиту ракету Falcon 9 (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Южной Калифорнии в четверг вечером на орбиту стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX. Ее миссией стало расширение сети спутников Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EyewitnessNews.

"Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 22 спутника Starlink, чтобы присоединиться к существующей спутниковой сети компании, которая уже работает на орбите Земли. Starlink предназначена для предоставления интернет-услуг в отдаленных местах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Falcon 9 стартовала по расписанию с военно-воздушной базы Ванденберг после 20:00.

Как известно, это был 19-й полет многократного ускорителя первой ступени в рамках этой миссии. После развертывания спутников ракета приземлится на беспилотный корабль компании в Тихом океане.

Предыдущий вылет ракеты Falcon 9

Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с двумя разведывательными спутниками Министерства обороны Германии. В рамках миссии SARah-2 были отправлены два разведывательных спутника с синтезированной апертурой для немецких военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
"Рамштайн" и санкции. Как Запад помогает Украине в войне с Россией: хроника
"Рамштайн" и санкции. Как Запад помогает Украине в войне с Россией: хроника
DAILY
Курс на 39. Куда и почему движется доллар в Украине
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 39. Куда и почему движется доллар в Украине