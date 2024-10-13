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SpaceX запустила космічний корабель Starship та успішно приземлила прискорювач

Фото: мільярдер та власник SpaceX Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю SpaceX здійснила п'ятий випробувальний політ космічного корабля Starship із Техасу. У ході процесу компанія вперше досягла того, чого не досягала раніше, а саме – успішну посадку прискорювача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та CNN .

Як пишуть ЗМІ, SpaceX вперше повернула на Землю величезний прискорювач першого ступеня ракети, застосувавши новий метод повернення з використанням двох великих металевих важелів, які називають паличками для їжі.

Надважкий прискорювач Super Heavy, відокремившись від ракети-носія Starship на висоті близько 74 км (46 миль), повернувся в те саме місце, звідки було здійснено запуск.

У ЗМІ уточнюють, що в той час, як роботу прискорювача Super Heavy було завершено, космічний корабель Starship все ще перебував у космосі. Апарат запустив власні двигуни після відділення прискорювача і рухався за інерцією в космосі.

Також видання писали, що приблизно за годину після цього Starship знову буде в атмосфері Землі і спробує здійснити маневр посадки над Індійським океаном.

У самій компанії пізніше повідомили, що космічний корабель успішно приводнився за підсумками п'ятого тестового польоту.

Зазначимо, що відео приземлення прискорювача опублікував у себе на сторінці у соцмережі Х гендиректор SpaceX Ілон Маск.

 

Нагадаємо, днями Ілон Маск презентував роботизоване таксі Cybercab від компанії Tesla. Це повністю безпілотний транспорт, який не має педалей і керма.

Більш детально про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

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SpaceXІлон Маск