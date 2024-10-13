RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

SpaceX запустила космический корабль Starship и успешно приземлила ускоритель

Фото: миллиардер и владелец SpaceX Илон Маск (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье SpaceX осуществила пятый испытательный полет космического корабля Starship из Техаса. В ходе процесса компания впервые достигла того, чего не достигала ранее, а именно - успешную посадку ускорителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и CNN.

Как пишут СМИ, SpaceX впервые вернула на Землю огромный ускоритель первой ступени ракеты, применив новый метод возвращения с использованием двух больших металлических рычагов, которые называют "палочками для еды".

Сверхтяжелый ускоритель Super Heavy, отделившись от ракеты-носителя Starship на высоте около 74 км (46 миль), вернулся в то же место, откуда был совершен запуск.

В СМИ уточняют, что в то время, как работа ускорителя Super Heavy была завершена, космический корабль Starship все еще находился в космосе. Аппарат запустил собственные двигатели после отделения ускорителя и двигался по инерции в космосе.

Также издания писали, что примерно через час после этого Starship снова будет в атмосфере Земли и попытается совершить маневр посадки над Индийским океаном.

В самой компании позже сообщили, что космический корабль успешно приводнился по итогам пятого тестового полета.

Отметим, что видео приземления ускорителя опубликовал у себя на странице в соцсети Х гендиректор SpaceX Илон Маск.

 

Напомним, на днях Илон Маск презентовал робитизированное такси Cybercab от компании Tesla. Это полностью беспилотный транспорт, который не имеет педалей и руля.

Более подробно об этом читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
SpaceXИлон Маск