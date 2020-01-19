SpaceX запустила корабль для испытания его системы аварийного спасения

Американская частная компания SpaceX в воскресенье 19 января осуществила запуск перспективного пилотируемого корабля многоразового использования Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 для проверки работы его системы аварийного спасения. Об этос сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Сообщается, что запуск был осуществлен в 10:30 по времени Восточного побережья США (17:30 по Киеву) со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Испытание продлится около 10 минут. На борту Crew Dragon в качестве экипажа находятся два манекена, оснащенные датчиками для слежения за их "самочувствием" в полете во время четырехкратной перегрузки.

В рамках отработки аварийной ситуации через полторы минуты после старта ракеты-носителя Falcon 9 на высоте около 22 км по команде с Земли от нее должен будет отстрелиться корабль Crew Dragon. Восемь резервных двигателей SuperDraco корабля должны будут отвести его на безопасное расстояние от "аварийной" ракеты и поднять на высоту 42 км. Затем от корабля отсоединится грузовой отсек, и спускаемая капсула начнет спуск для приводнения в Атлантике в 30-35 км от космодрома на мысе Канаверал. На спускаемой капсуле перед приводнением раскроются четыре парашюты.

Напомним, американская компания SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников Starlink в рамках проекта по созданию системы глобального интернета.