SpaceX запустила Falcon Heavy с саудовским спутником

Спутник Arabsat-6A был успешно выведен на орбиту
Ракета Falcon Heavy компании SpaceX Илона Маска стартовала с космодрома в штате Флорида и успешно вывела на орбиту саудовский спутник Arabsat-6A. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт компании в Twitter.
"Подтверждено успешное развертывание Arabsat-6A на орбите геосинхронной передачи — завершение первой коммерческой миссии Falcon Heavy!!, - говорится в сообщении.
В компании добавили, что на площадки на мысе Канаверал успешно приземлились два усилителя и центральный блок тяжелой ракеты.
Ранее SpaceX перенесла первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy на 10 апреля, так как в этот день ожидались лучшие погодные условия, но в итоге запуск состоялся 11 апреля по местному времени.
В компании заявляют, что Falcon Heavy является самой мощной ракетой из тех, что находятся в эксплуатации.
Напомним, израильский космический аппарат Beresheet компании Space IL, доставленный ранее SpaceX на орбиту, при попытке осуществить посадку разбился о поверхность Луны.