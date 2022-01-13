SpaceX запустила в космос украинский спутник "Сич-2-30": что его ожидает дальше

Отметим, запуск ракеты состоялся в 17:25 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Уже в 17:35 первая ступень ракеты SpaceX Falcon 9 - приземлилась на платформу.

Что дальше?

Спутник отсоединится от блока на высоте 500 километров через, почти, полтора часа полета - в 18:48 по киевскому времени.

В 20:15 аппарат будет пролетать над Украиной, чтобы установить связь с наземной инфраструктурой.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал запуск спутника.

"Нынешний успешный запуск стал первым за последние десять лет выводом в космос украинского спутника. Поэтому с особой гордостью хочу отметить и поблагодарить украинских конструкторов, инженеров, ИТ-специалистов и испытателей, которые еще раз подтвердили свой высокий уровень", - написал президент.