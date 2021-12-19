Космическая компания SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink. Запуск был осуществлен с комплекса Космических сил США на авиабазе Ванденберг в Калифорнии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter компании.
Сообщается, что ракета-носитель Falcon вывела на орбиту 52 миниспутника. Приблизительно через 15,5 минуты после запуска они отделились от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 341 км. Далее спутники должны сами подняться на штатную орбиту высотой 540 км.
Напомним, Starlink - это проект спутникового интернета, который, как ожидается, будет доступен по всему миру. Ранее SpaceX сообщила клиентам, которые оформили предварительное подключение к Starlink, о переносе доставки абонентского оборудования на следующий год.