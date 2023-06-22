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SpaceX вивела на орбіту партію із 47 супутників Starlink: відео запуску ракети

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Четвер 22 червня 2023 12:14
SpaceX вивела на орбіту партію із 47 супутників Starlink: відео запуску ракети Фото: SpaceX вивела на орбіту партію із 47 супутників Starlink (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила черговий запуск ракети Falcon-9 із 47 супутниками Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Повне відео запуску ракети

Ракета-носій Falcon 9 із 47 супутниками на борту стартувала о 10:19 за київським часом із космодрому у штаті Каліфорнія.

Багаторазовий ступінь ракети-носія, здійснив керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон Of Course I Still Love You, що розташована в Тихому океані, вже через 8-9 хвилин після запуску ракети.

Приземлення першого ступіня

Вже через близько 40 хвилин SpaceX підтвердила розгортання супутників.

Що таке Starlink?

Starlink - це інноваційна платформа супутникового Інтернету, що перебуває у власності SpaceX, компанії, на чолі з Ілоном Маском. Цей проєкт був розпочатий у 2015 році, а перші прототипи були успішно запущені на орбіту у 2018 році.

Завдяки системі Starlink, користувачі отримують доступ до високошвидкісного Інтернету практично в будь-якому куточку планети. Проєкт, зі свого боку, продовжує розвиватись, а компанія виводить на орбіту все більшу кількість супутників.

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