SpaceX вывела на орбиту партию из 47 спутников Starlink: видео запуска ракеты
Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, осуществила очередной запуск ракеты Falcon-9 с 47 спутниками Starlink.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.
Watch Falcon 9 launch 47 @Starlink satellites to orbit https://t.co/bJFjLCiTbK https://t.co/xCYtcckT8k — SpaceX (@SpaceX)
Полное видео запуска ракеты
Ракета-носитель Falcon 9 с 47 спутниками на борту стартовала в 10:19 по киевскому времени с космодрома в штате Калифорния.
Многократная ступень ракеты-носителя, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, расположенную в Тихом океане, уже через 8-9 минут после запуска ракеты.
Falcon 9's first stage has landed on Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/iqHOnON7Tz— SpaceX (@SpaceX) Июнь 22, 2023
Приземление первой ступени
Уже через 40 минут SpaceX подтвердила развертывание спутников.
Что такое Starlink?
Starlink - это инновационная платформа спутникового Интернета, находящаяся в собственности SpaceX, компании, во главе с Илоном Маском. Этот проект был начат в 2015 году, а первые прототипы были успешно запущены на орбиту в 2018 году.
Благодаря системе Starlink, пользователи получают доступ к высокоскоростному Интернету практически в любом уголке планеты. Проект, в свою очередь, продолжает развиваться, а компания выводит на орбиту все большее количество спутников.
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