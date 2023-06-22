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SpaceX вывела на орбиту партию из 47 спутников Starlink: видео запуска ракеты

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Четверг 22 июня 2023 12:14
SpaceX вывела на орбиту партию из 47 спутников Starlink: видео запуска ракеты Фото: SpaceX вывела на орбиту партию из 47 спутников Starlink (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, осуществила очередной запуск ракеты Falcon-9 с 47 спутниками Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

Полное видео запуска ракеты

Ракета-носитель Falcon 9 с 47 спутниками на борту стартовала в 10:19 по киевскому времени с космодрома в штате Калифорния.

Многократная ступень ракеты-носителя, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, расположенную в Тихом океане, уже через 8-9 минут после запуска ракеты.

Приземление первой ступени

Уже через 40 минут SpaceX подтвердила развертывание спутников.

Что такое Starlink?

Starlink - это инновационная платформа спутникового Интернета, находящаяся в собственности SpaceX, компании, во главе с Илоном Маском. Этот проект был начат в 2015 году, а первые прототипы были успешно запущены на орбиту в 2018 году.

Благодаря системе Starlink, пользователи получают доступ к высокоскоростному Интернету практически в любом уголке планеты. Проект, в свою очередь, продолжает развиваться, а компания выводит на орбиту все большее количество спутников.

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