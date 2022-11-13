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SpaceX вивела на орбіту два телекомунікаційні супутники: відео запуску ракети

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Неділя 13 листопада 2022 11:48
SpaceX вивела на орбіту два телекомунікаційні супутники: відео запуску ракети Фото: SpaceX вивела на орбіту два телекомунікаційні супутники (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX, яка належить Ілону Маску, вивела на орбіту два телекомунікаційні супутники для міжнародної організації супутникового зв'язку Intelsat.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Повне відео запуску ракети

Запуск відбувся з космодрому в американському штаті Флорида.

Попри велику вагу супутників Galaxy 31 і Galaxy 32, Falcon 9 все ж вдалось доставити їх до геосинхронної орбіти. Вже через 33 та 38 хвилини після запуску ракети, супутники були розгорнуті.

Як відзначає Intelsat, її апарати представляють "нове покоління технологій" для клієнтів, серед яких переважно телевізійні компанії.

Нагадаємо, РБК-Україна писалоо про те, що 7 листопада, з льотної бази NASA в США було запущено ракету-носій "Антарес" компанії Northrop Grumman, яка вивела на орбіту вантажний космічний корабель Cygnus.

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SpaceX Сполучені Штати Америки
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