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SpaceX вивела на орбіту додаткову партію супутників Starlink: відео запуску ракети

Фото: SpaceX вивела на орбіту додаткову партію супутників Starlink (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, вивела на орбіту чергову партію з 22 мінісупутників системи Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SpaceX.

 Запуск ракети було здійснено з 40-го комплексу на базі американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді о 06:38 за київським часом. Вже близько через годину після старту ракети усі супутники були виведені на орбіту. 

Перший ступінь ракети-носія після відокремлення здійснив керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон Just Read the Instructions. Платформа, зі свого боку, розташована в Атлантиці. 

 

Що таке Starlink?

Starlink є інноваційною платформою супутникового інтернету, проєкт якої розпочали ще у 2015 році. Перші прототипи були запущені на орбіту у 2018. Завдяки системі користувачі мають можливість отримати доступ до високошвидкісного Інтернету практично в будь-якому куточку планети.

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