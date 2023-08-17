SpaceX вивела на орбіту додаткову партію супутників: відео запуску ракети

Повне відео операції

Запуск Falcon 9 із 22 супутниками Starlink відбувся о 06:36 за київським часом із космодрому у штаті Флорида. Вже через 65 хвилин усі апарти були розгорнуті на запланованій орбіті.

Момент запуску ракети

Близько через 10 хвилин з моменту запуску перший ступінь ракети успішно приземлився на дрон-корабель A Shortfall of Gravitas.

Момент приземлення першого ступеня

Що таке Starlink?

Starlink є інноваційною платформою супутникового інтернету. Проєкт розпочали ще у 2015 році, а перші прототипи були успішно запущені на орбіту у 2018 році.

Завдяки системі Starlink, користувачі отримують доступ до високошвидкісного Інтернету практично в будь-якому куточку планети. Проєкт, зі свого боку, продовжує розвиватись, а компанія виводить на орбіту все більшу кількість супутників.