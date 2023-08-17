SpaceX вивела на орбіту додаткову партію супутників: відео запуску ракети

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила черговий запуск ракети-носія Falcon 9 з партією з 22 мінісупутників Starlink.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.
Повне відео операції
Запуск Falcon 9 із 22 супутниками Starlink відбувся о 06:36 за київським часом із космодрому у штаті Флорида. Вже через 65 хвилин усі апарти були розгорнуті на запланованій орбіті.
Момент запуску ракети
Близько через 10 хвилин з моменту запуску перший ступінь ракети успішно приземлився на дрон-корабель A Shortfall of Gravitas.
Момент приземлення першого ступеня
Starlink є інноваційною платформою супутникового інтернету. Проєкт розпочали ще у 2015 році, а перші прототипи були успішно запущені на орбіту у 2018 році.
Завдяки системі Starlink, користувачі отримують доступ до високошвидкісного Інтернету практично в будь-якому куточку планети. Проєкт, зі свого боку, продовжує розвиватись, а компанія виводить на орбіту все більшу кількість супутників.
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