SpaceX вивела на орбіту додаткові супутники Starlink: відео запуску ракети
Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила черговий запуск супутників Starlink в космос.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SpaceX.
Watch Falcon 9 launch 54 @Starlink satellites to orbit https://t.co/bJFjLCiTbK https://t.co/aIpmEMZpxf— SpaceX (@SpaceX) July 16, 2023
Повне відео запуску ракети
Ракета-носій Falcon 9 стартувала на орбіту з черговою партією з 54 супутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття.
Запуск ракети відбувся о 06:50 за київським часом з 40-го стартового комплексу на базі американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.
Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/huAzkLXlEA— SpaceX (@SpaceX) July 16, 2023
Приземлення першого ступеню
Вже через близько 8-9 хвилин перший ступінь ракети успішно приземлився на платформу "A Shortfall of Gravitas".
Що таке Starlink?
Starlink - це платформа супутникового інтернету, яка належить SpaceX. Робота над проєктом розпочалась у 2015 році, а перший тестовий прототип вивели на орбіту у 2018 році.
Варто відзначити, що сьогодні відбувся 94-й запуск інтернет-супутників в межах проєкту Starlink і 25-й із початку поточного року.
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