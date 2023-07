SpaceX вивела на орбіту додаткові супутники Starlink: відео запуску ракети

Повне відео запуску ракети

Ракета-носій Falcon 9 стартувала на орбіту з черговою партією з 54 супутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття.

Запуск ракети відбувся о 06:50 за київським часом з 40-го стартового комплексу на базі американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/huAzkLXlEA