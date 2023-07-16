SpaceX вивела на орбіту додаткові супутники Starlink: відео запуску ракети

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила черговий запуск супутників Starlink в космос.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SpaceX .

Повне відео запуску ракети

Ракета-носій Falcon 9 стартувала на орбіту з черговою партією з 54 супутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття.

Запуск ракети відбувся о 06:50 за київським часом з 40-го стартового комплексу на базі американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/huAzkLXlEA — SpaceX (@SpaceX) July 16, 2023

Приземлення першого ступеню

Вже через близько 8-9 хвилин перший ступінь ракети успішно приземлився на платформу "A Shortfall of Gravitas".

Що таке Starlink?

Starlink - це платформа супутникового інтернету, яка належить SpaceX. Робота над проєктом розпочалась у 2015 році, а перший тестовий прототип вивели на орбіту у 2018 році.

Варто відзначити, що сьогодні відбувся 94-й запуск інтернет-супутників в межах проєкту Starlink і 25-й із початку поточного року.