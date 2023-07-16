SpaceX вывела на орбиту дополнительные спутники Starlink: видео запуска ракеты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SpaceX .

Watch Falcon 9 launch 54 @Starlink satellites to orbit

Полное видео запуска ракеты

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией из 54 спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия.

Запуск ракеты состоялся в 06:50 по киевскому времени с 40-го стартового комплекса на базе американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Falcon 9's first stage has landed on the Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/huAzkLXlEA— SpaceX (@SpaceX) Июль 16, 2023

Приземление первой ступени

Уже через около 8-9 минут первая ступень ракеты успешно приземлилась на платформу "A Shortfall of Gravitas".

Что такое Starlink?

Starlink - это платформа спутникового интернета, которая принадлежит SpaceX. Работа над проектом началась в 2015 году, а первый тестовый прототип был выведен на орбиту в 2018 году.

Стоит отметить, что сегодня состоялся 94 запуск интернет-спутников в рамках проекта Starlink и 25 с начала текущего года.