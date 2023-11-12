SpaceX вивела на орбіту десятки мінісупутників: відео запуску ракети

Компанія SpaceX запустила місію Transporter 9. У її рамках ракета Falcon 9 підняла на орбіту 90 мінісупутників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SpaceX у Twitter .

Ракета Falcon 9 стартувала з каліфорнійської космічної бази Ванденберг. Після цього перший багаторазовий ступінь ракети-носія повернувся на Землю і здійснив вертикальну посадку приблизно через 7,5 хвилин після старту. Згідно з описом місії SpaceX, це був 12-й запуск і посадка цього ступеня.

У цьому польоті місія перевозила 90 корисних навантажень для різноманітних клієнтів, включаючи кубсати, мікросати й орбітальні транспортні засоби, що перевозять космічні апарати, які будуть розгорнуті пізніше.

Transporter 9 є 82-ю орбітальною місією для SpaceX у 2023 році.

Запуск Starship

Ракета Starship, центральна частина амбіцій головного виконавчого директора SpaceX Ілона Маска, має на меті доставити вантаж і, зрештою, людей на Місяць і Марс. 20 квітня SpaceX здійснила перший запуск Starship, однак вона вибухнула.

Частина двигунів Raptor, які були встановлені на ракетоносії Super Heavy - вийшли з ладу. Ракета почала обертатись внаслідок чого збилась із правильного курсу. Маск відзначав, що для успішного запуску ракети може знадобитись кілька спроб.

Нещодавно SpaceX заявила, що може запустити друге льотне випробування своєї ракети Starship уже в середині листопада.