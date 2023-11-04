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Друга спроба. У SpaceX розповіли, коли знову запустять ракету Starship

США, Субота 04 листопада 2023 05:19
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Друга спроба. У SpaceX розповіли, коли знову запустять ракету Starship Фото: ракету Starship спробують запустити вдруге, у SpaceX назвали терміни (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Компаія SpaceX назвала терміни щодо другого випробувального запуску в космос надважкої ракети Starship.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

SpaceX заявила, що може запустити друге льотне випробування своєї ракети Starship уже в середині листопада, очікуючи перевірки регуляторів США.

Зазначається, що компанія оприлюднила попередню мету запуску через кілька днів після того, як Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) завершила перевірку безпеки, зосереджену на потенційному впливі на здоров’я населення та майно.

Звіт FAA є частиною ширшої оцінки, необхідної перед тим, як компанія Ілона Маска зможе організувати ще один тестовий політ. Служба охорони рибних ресурсів і дикої природи США також проводить консультації щодо закону про зникаючі види з авіаційної адміністрацією.

Запуск Starship

Ракета Starship, центральна частина амбіцій головного виконавчого директора Ілона Маска доставити вантаж і, зрештою, людей на Місяць і Марс. 20 квітня SpaceX здійснила перший запуск Starship, однак вона вибухнула.

Частина двигунів Raptor, які були встановлені на ракетоносії Super Heavy - вийшли з ладу. Ракета почала обертатись внаслідок чого збилась із правильного курсу. Маск відзначав, що для успішного запуску ракети може знадобитись кілька спроб.

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