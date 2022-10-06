SpaceX вивела на орбіту більше 50 супутників Starlink: відео запуску ракети
Американська компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила ще один успішний запуск супутників Starlink у космос. Цього ж разу на орбіту вдалось вивести 52 апарати.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.
Запуск ракети-носія Falcon 9 відбувся з космодрому в Каліфорнії о 2:10 за київським часом.
Liftoff! pic.twitter.com/LedF9hACmN— SpaceX (@SpaceX) October 5, 2022
Вже через 62 хвилини усі супутники розгорнуті на запланованій орбіті.
"Перший ступінь Falcon 9 приземлився на дрон-корабель Of Course I Still Love You", - пише пресслужба SpaceX.
Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/L4nkWlu6rq— SpaceX (@SpaceX) October 5, 2022
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно SpaceX здійснила черговий успішний запуск супутників Starlink у космос.
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