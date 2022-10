SpaceX вивела на орбіту більше 50 супутників Starlink: відео запуску ракети

Запуск ракети-носія Falcon 9 відбувся з космодрому в Каліфорнії о 2:10 за київським часом.

Вже через 62 хвилини усі супутники розгорнуті на запланованій орбіті.

"Перший ступінь Falcon 9 приземлився на дрон-корабель Of Course I Still Love You", - пише пресслужба SpaceX.