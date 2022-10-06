SpaceX вивела на орбіту більше 50 супутників Starlink: відео запуску ракети

Фото: SpaceX вивела на орбіту більше 50 супутників Starlink (wikimedia.by/SpaceX)

Американська компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила ще один успішний запуск супутників Starlink у космос. Цього ж разу на орбіту вдалось вивести 52 апарати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Запуск ракети-носія Falcon 9 відбувся з космодрому в Каліфорнії о 2:10 за київським часом. Liftoff! pic.twitter.com/LedF9hACmN — SpaceX (@SpaceX) October 5, 2022 Вже через 62 хвилини усі супутники розгорнуті на запланованій орбіті. "Перший ступінь Falcon 9 приземлився на дрон-корабель Of Course I Still Love You", - пише пресслужба SpaceX. Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/L4nkWlu6rq — SpaceX (@SpaceX) October 5, 2022