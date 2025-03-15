SpaceX відправила на МКС екіпаж перед тим, як повернути застряглих астронавтів

Ракета Falcon 9 з капсулою Dragon стартувала незабаром після 19:00 за нью-йоркським часом із Космічного центру імені Кеннеді НАСА у Флориді.

Приблизно через 10 хвилин польоту капсула відокремилася від верхньої частини ракети, і SpaceX повідомила, що екіпаж прямує на МКС. Очікується, що капсула прибуде для стикування приблизно о 23:30 15 березня.

До складу екіпажу входять два астронавти NASA - Енн Макклейн і Ніколь Аєрс, а також японський астронавт Такуя Оніші та російський космонавт Кирило Пєсков.

Bloomberg пояснює, що NASA забезпечує постійну ротаційну присутність на МКС для управління операціями і дослідженнями станції. Це означає, що астронавти екіпажу Crew-10 мають прибути на станцію і пройти приблизно дводенний період передачі справ, перш ніж нинішній екіпаж, до якого входять Вілмор і Вільямс, зможе покинути станцію. Потім Вільямс і Вілмор мають сісти в капсулу, вже пристиковану до станції, і вирушити назад на Землю разом з іншими членами екіпажу не раніше 19 березня.