SpaceX отправила на МКС экипаж перед тем, как вернуть застрявших астронавтов

Ракета Falcon 9 с капсулой Dragon стартовала вскоре после 19:00 по нью-йоркскому времени из Космического центра имени Кеннеди НАСА во Флориде.

Примерно через 10 минут полета капсула отделилась от верхней части ракеты, и SpaceX сообщила, что экипаж направляется на МКС. Ожидается, что капсула прибудет для стыковки примерно в 23:30 15 марта.

В состав экипажа входят два астронавта NASA - Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японский астронавт Такуя Ониши и российский космонавт Кирилл Песков.

Bloomberg поясняет, что NASA обеспечивает постоянное ротационное присутствие на МКС для управления операциями и исследованиями станции. Это означает, что астронавты экипажа Crew-10 должны прибыть на станцию и пройти примерно двухдневный период передачи дел, прежде чем нынешний экипаж, в который входят Уилмор и Уильямс, сможет покинуть станцию. Затем Уильямс и Уилмор должны сесть в капсулу, уже пристыкованную к станции, и отправиться обратно на Землю вместе с другими членами экипажа не ранее 19 марта.