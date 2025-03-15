SpaceX відправила на МКС екіпаж перед тим, як повернути застряглих астронавтів
У п'ятницю компанія SpaceX відправила екіпаж на Міжнародну космічну станцію (МКС) на кораблі Crew Dragon. Місія дасть змогу астронавтам Бутчу Вілмору і Суні Вільямс, які застрягли на борту МКС, нарешті повернутися додому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Ракета Falcon 9 з капсулою Dragon стартувала незабаром після 19:00 за нью-йоркським часом із Космічного центру імені Кеннеді НАСА у Флориді.
Приблизно через 10 хвилин польоту капсула відокремилася від верхньої частини ракети, і SpaceX повідомила, що екіпаж прямує на МКС. Очікується, що капсула прибуде для стикування приблизно о 23:30 15 березня.
До складу екіпажу входять два астронавти NASA - Енн Макклейн і Ніколь Аєрс, а також японський астронавт Такуя Оніші та російський космонавт Кирило Пєсков.
Bloomberg пояснює, що NASA забезпечує постійну ротаційну присутність на МКС для управління операціями і дослідженнями станції. Це означає, що астронавти екіпажу Crew-10 мають прибути на станцію і пройти приблизно дводенний період передачі справ, перш ніж нинішній екіпаж, до якого входять Вілмор і Вільямс, зможе покинути станцію. Потім Вільямс і Вілмор мають сісти в капсулу, вже пристиковану до станції, і вирушити назад на Землю разом з іншими членами екіпажу не раніше 19 березня.
Що передувало
Нагадаємо, астронавти Бутч Вілмор і Суні Вільямс прибули на МКС у червні минулого року на космічному кораблі Starliner компанії Boeing Co.
Спочатку вони планували пробути там близько тижня. Однак після того, як Starliner зіткнувся з технічними проблемами під час подорожі, NASA заявило, що занадто ризиковано повертати астронавтів додому на кораблі.
Замість цього космічне агентство заявило, що астронавти повернуться на Землю на кораблі SpaceX. Це, своєю чергою, подовжить перебування Вілмора і Вільямс приблизно на дев'ять місяців.
Також Bloomberg пише, що екіпаж Crew-10, який прибуває, залишиться на борту МКС до осені, проводячи низку наукових досліджень, зокрема щодо місячної навігації, займистості матеріалів і реакції людського організму на космічний простір.
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