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SpaceX отправила на МКС экипаж перед тем, как вернуть застрявших астронавтов

Суббота 15 марта 2025 02:07
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SpaceX отправила на МКС экипаж перед тем, как вернуть застрявших астронавтов Фото: застрявший экипаж сможет вернуться не ранее 19 марта (wikimedia.by)
Автор: Эдуард Ткач

В пятницу компания SpaceX отправила экипаж на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Crew Dragon. Миссия позволит астронавтам Бутчу Уилмору и Суни Уильямс, застрявшим на борту МКС, наконец-то вернуться домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Ракета Falcon 9 с капсулой Dragon стартовала вскоре после 19:00 по нью-йоркскому времени из Космического центра имени Кеннеди НАСА во Флориде.

Примерно через 10 минут полета капсула отделилась от верхней части ракеты, и SpaceX сообщила, что экипаж направляется на МКС. Ожидается, что капсула прибудет для стыковки примерно в 23:30 15 марта.

В состав экипажа входят два астронавта NASA - Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японский астронавт Такуя Ониши и российский космонавт Кирилл Песков.

Bloomberg поясняет, что NASA обеспечивает постоянное ротационное присутствие на МКС для управления операциями и исследованиями станции. Это означает, что астронавты экипажа Crew-10 должны прибыть на станцию и пройти примерно двухдневный период передачи дел, прежде чем нынешний экипаж, в который входят Уилмор и Уильямс, сможет покинуть станцию. Затем Уильямс и Уилмор должны сесть в капсулу, уже пристыкованную к станции, и отправиться обратно на Землю вместе с другими членами экипажа не ранее 19 марта.

Что предшествовало

Напомним, астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс прибыли на МКС в июне прошлого года на космическом корабле Starliner компании Boeing Co.

Изначально они планировали пробыть там около недели. Однако после того, как Starliner столкнулся с техническими проблемами во время путешествия, NASA заявило, что слишком рискованно возвращать астронавтов домой на корабле.

Вместо этого космическое агентство заявило, что астронавты вернутся на Землю на корабле SpaceX. Это, в свою очередь, продлит пребывание Уилмора и Уильямс примерно на девять месяцев (недавно стало известно, что экипаж сможет вернутся раньше).

Также Bloomberg пишет, что прибывающий экипаж Crew-10 останется на борту МКС до осени , проводя ряд научных исследований, в том числе по лунной навигации, воспламеняемости материалов и реакции человеческого организма на космическое пространство.

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