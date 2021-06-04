SpaceX открывает подразделение в Литве. Это связано с проектом Starlink

Сообщается, что сегодня в Литве была учреждена компания Starlink Lithuania. Название отсылает к тому, что компания будет связана с внедрением спутникового интернета.

На приход SpaceX в Литву уже отреагировал министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис.

"Мы своевременно попали в стратегию расширения системы связи широкополосного интернета Starlink компании SpaceX. Показали политическое внимание, это сработало положительно, чтобы действия по приходу в Литву стали проходить оперативно", - сообщил Скуодис.

По его словам, в феврале на онлайн-встрече с представителями SpaceX компанию пригласили в Литву. Еще тогда обсуждалось, что SpaceX в Литве могла бы предоставлять услуги широкополосного спутникового интернета.

"Внедрение системы Starlink в Литве означает более инновационные услуги интернета. Наш интерес очень прост - чтобы у литовских потребителей был максимально большой спектр услуг и максимально большие возможности выбора. Мы бы хотели, чтобы услуги спутникового интернета появились в Литве как можно раньше", - добавил министр.