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SpaceX открывает подразделение в Литве. Это связано с проектом Starlink

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Вильнюс, Пятница 04 июня 2021 20:21
SpaceX открывает подразделение в Литве. Это связано с проектом Starlink Фото: основатель SpaceX Илон Маск (Pascal Le Segretain/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Космическая компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска создает подразделение в Литве. Оно будет заниматься проектом спутникового интернета Starlink.

Об этом пишет литовское агентство BNS.

Сообщается, что сегодня в Литве была учреждена компания Starlink Lithuania. Название отсылает к тому, что компания будет связана с внедрением спутникового интернета.

На приход SpaceX в Литву уже отреагировал министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис.

"Мы своевременно попали в стратегию расширения системы связи широкополосного интернета Starlink компании SpaceX. Показали политическое внимание, это сработало положительно, чтобы действия по приходу в Литву стали проходить оперативно", - сообщил Скуодис.

По его словам, в феврале на онлайн-встрече с представителями SpaceX компанию пригласили в Литву. Еще тогда обсуждалось, что SpaceX в Литве могла бы предоставлять услуги широкополосного спутникового интернета.

"Внедрение системы Starlink в Литве означает более инновационные услуги интернета. Наш интерес очень прост - чтобы у литовских потребителей был максимально большой спектр услуг и максимально большие возможности выбора. Мы бы хотели, чтобы услуги спутникового интернета появились в Литве как можно раньше", - добавил министр.

Напомним, в последнее время SpaceX проводит по несколько запусков в космос в месяц с партиями спутников для Starlink.

Ранее Илон Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы и рассказал, что для этого нужно.

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