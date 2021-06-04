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SpaceX відкриває підрозділ у Литві. Це пов'язано з проектом Starlink

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Вільнюс, П'ятниця 04 червня 2021 20:21
SpaceX відкриває підрозділ у Литві. Це пов'язано з проектом Starlink Фото: засновник SpaceX Ілон Маск (Pascal Le Segretain / Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Космічна компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска створює підрозділ у Литві. Він займатиметься проектом супутникового інтернету Starlink.

Про це пише литовське агентство BNS.

Повідомляється, що сьогодні в Литві була заснована компанія Starlink Lithuania. Назва відсилає до того, що компанія буде пов'язана з впровадженням супутникового інтернету.

На прихід SpaceX в Литву вже відреагував міністр транспорту і комунікацій Марюс Скуодіс.

"Ми своєчасно потрапили в стратегію розширення системи зв'язку широкосмугового інтернету Starlink компанії SpaceX. Показали політичну увагу, це спрацювало позитивно, щоб дії щодо приходу до Литви стали проходити оперативно", - повідомив Скуодіс.

За його словами, в лютому на онлайн-зустрічі з представниками SpaceX компанію запросили в Литву. Ще тоді обговорювалося, що SpaceX в Литві могла б надавати послуги широкосмугового супутникового інтернету.

"Впровадження системи Starlink в Литві означає більш інноваційні послуги інтернету. Наш інтерес дуже простий - щоб у литовських споживачів був максимально великий спектр послуг і максимально великі можливості вибору. Ми б хотіли, щоб послуги супутникового інтернету з'явилися в Литві якомога раніше", - додав міністр.

Нагадаємо, останнім часом SpaceX проводить по кілька запусків в космос на місяць з партіями супутників для Starlink.

Раньше Ілон Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи і розповів, що для цього потрібно.

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