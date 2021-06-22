UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

SpaceX до сентября обеспечит покрытие интернета Starlink по всему миру

Автор: РБК-Украина

Космическая компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска намерена до сентября обеспечить весь мир покрытием спутникового интернета Starlink. После этого начнется работа с регуляторами в каждой стране.

Об этом заявила президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл, передает Reuters.

"Мы успешно развернули примерно 1800 спутников, и как только они выйдут на рабочую орбиту, у нас будет бесперебойное глобальное покрытие, это должно быть в районе сентября", - отметила Шотвелл.

После этого, по ее словам, начнется работа регулирующими органами каждой страны, чтобы интернет Starlink стал доступным всем пользователям.

Она добавила, что с октября 2020 года продолжается бета-тестирование Starlink в 11 странах. Участники программы получили комплект оборудования (терминал, крепления, маршрутизатор) за 499 долларов. Абонентская плата составляет 99 долларов в месяц.

Напомним, ранее сообщалось, что спутниковый интернет Starlink будет доступен на больших транспортных средствах - от грузовиков до самолетов и кораблей. Причем по всему миру.

Читайте РБК-Украина в Google News
спутникSpaceXинтернет