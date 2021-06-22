SpaceX до сентября обеспечит покрытие интернета Starlink по всему миру

Космическая компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска намерена до сентября обеспечить весь мир покрытием спутникового интернета Starlink. После этого начнется работа с регуляторами в каждой стране.

Об этом заявила президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл, передает Reuters .

"Мы успешно развернули примерно 1800 спутников, и как только они выйдут на рабочую орбиту, у нас будет бесперебойное глобальное покрытие, это должно быть в районе сентября", - отметила Шотвелл.

После этого, по ее словам, начнется работа регулирующими органами каждой страны, чтобы интернет Starlink стал доступным всем пользователям.

Она добавила, что с октября 2020 года продолжается бета-тестирование Starlink в 11 странах. Участники программы получили комплект оборудования (терминал, крепления, маршрутизатор) за 499 долларов. Абонентская плата составляет 99 долларов в месяц.