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SpaceX до сентября обеспечит покрытие интернета Starlink по всему миру

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Вторник 22 июня 2021 16:35
SpaceX до сентября обеспечит покрытие интернета Starlink по всему миру Фото: миллиардер Илон Маск (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Космическая компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска намерена до сентября обеспечить весь мир покрытием спутникового интернета Starlink. После этого начнется работа с регуляторами в каждой стране.

Об этом заявила президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл, передает Reuters.

"Мы успешно развернули примерно 1800 спутников, и как только они выйдут на рабочую орбиту, у нас будет бесперебойное глобальное покрытие, это должно быть в районе сентября", - отметила Шотвелл.

После этого, по ее словам, начнется работа регулирующими органами каждой страны, чтобы интернет Starlink стал доступным всем пользователям.

Она добавила, что с октября 2020 года продолжается бета-тестирование Starlink в 11 странах. Участники программы получили комплект оборудования (терминал, крепления, маршрутизатор) за 499 долларов. Абонентская плата составляет 99 долларов в месяц.

Напомним, ранее сообщалось, что спутниковый интернет Starlink будет доступен на больших транспортных средствах - от грузовиков до самолетов и кораблей. Причем по всему миру.

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