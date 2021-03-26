SpaceX сегодня запустит 11-й прототип корабля для полета на Марс. Трансляция

Испытания прототипа SN11 пройдут вблизи городка Бока-Чика в штате Техас. FFA эвакуирует территорию вокруг испытательной площадки.

"Сегодня днем будет попытка полета прототипа корабля Starship под названием SN11", - заявили в FFA.

Окно для испытаний будет открытым для SpaceX после 19:00 по киевскому времени. Однако испытания могут в любой момент перенести, как это неоднократно происходило ранее.

Накануне SpaceX провела огневые испытания двигателя прототипа SN11 после замены. Двигатель пришлось заменить после повреждения во время предварительных огневых испытаний.

В рамках испытаний прототипа SN11 планируется его запуск на 10 километров и приземление на испытательную площадку. Выход прототипа корабля Starship на земную орбиту пока не планируется. Следить за испытаниями можно в YouTube.