SpaceX планирует запуск нового прототипа Starship на 23 марта
Американская компания SpaceX запланировала новый суборбитальный испытательный полет очередного прототипа американского космического корабля Starship. Он должен состояться 23 марта.
Об этом сообщает сайт Next Spaceflight.
На прошлой неделе корабль Starship SN11 был установлен на стартовой площадке полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.
До запуска должны состояться статические огневые испытания его двигателей, позитивные результаты которых позволят принять решение о проведении испытательного старта.
Отметим, компания SpaceX в этом году планирует отправить прототип корабля Starship в космос. Запуск прототипа SN20 планируется после 1 июля. Это будет первый тестовый полет на орбиту.
Напомним, в начале марта компания Илона Маска провела очередные испытания прототипа космического корабля Starship для полетов на Луну и Марс. В конце испытаний корабль, казалось бы, совершил успешную посадку, но через несколько минут взорвался. По словам Маска, это произошло из-за того, что двигателю не хватило скорости, что привело к разрушению опор при посадке.