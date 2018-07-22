В SpaceX рассказали о запуске ракеты Falcon 9 с коммуникационным спутником

Новости Телеком & IT 22.07.2018 - 11:16
Фото: запуск ракеты Falcon 9 (space.com)
Фото: запуск ракеты Falcon 9 (space.com)

Как сообщают в космической компании, запуск ракеты прошел успешно

Космическая компания SpaceX сегодня ночью, 22 июля, успешно запустила ракету Falcon 9 с коммуникационным спутником весом 7 тонн, которая должна вывести на орбиту канадский коммуникационный спутник Telstar 19 Vantage, предназначенным для передачи широкополосного сигнала в Северной и Южной Америке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как сообщается, спутник также будет обеспечивать доступ к интернету через Wi-Fi авиапассажирам, которые путешествуют над северной частью Атлантического океана.

В SpaceX рассказали о запуске ракеты Falcon 9 с коммуникационным спутником

Фото: запуск ракеты Falcon 9

Как сообщалось ранее, 11 мая Американская космическая компания SpaceX за минуту до старта зажигания перенесла запуск первой модификации ракеты-носителя Falcon 9 Block 5 на сутки.

Ракета Falcon 9 должна была доставить на орбиту спутник правительства Бангладеш.

Позже, в Калифорнии с космодрома Ванденберг стартовала ракета-носитель Falcon 9 с пятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT и двумя исследовательскими зондами для NASA.

Напомним, 29 июня SpaceX запустила грузовую ракету Dragon с мыса Канаверал в штате Флорида, США, на Международную космическую станцию (МКС) с ценным грузом из области научной-фантастики. Ракета переправляет работа с искусственным интеллектом.

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