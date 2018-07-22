В SpaceX рассказали о запуске ракеты Falcon 9 с коммуникационным спутником

Как сообщают в космической компании, запуск ракеты прошел успешно

Космическая компания SpaceX сегодня ночью, 22 июля, успешно запустила ракету Falcon 9 с коммуникационным спутником весом 7 тонн, которая должна вывести на орбиту канадский коммуникационный спутник Telstar 19 Vantage, предназначенным для передачи широкополосного сигнала в Северной и Южной Америке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как сообщается, спутник также будет обеспечивать доступ к интернету через Wi-Fi авиапассажирам, которые путешествуют над северной частью Атлантического океана.

Фото: запуск ракеты Falcon 9

Falcon 9 and Telstar 19 VANTAGE went vertical this afternoon on Pad 40 in Florida. Weather is 60% favorable for the four-hour launch window, which opens Sunday, July 22 at 1:50 a.m. EDT, 5:50 UTC. https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/uFRJDBrvH9 — SpaceX (@SpaceX) July 22, 2018

Как сообщалось ранее, 11 мая Американская космическая компания SpaceX за минуту до старта зажигания перенесла запуск первой модификации ракеты-носителя Falcon 9 Block 5 на сутки.

Ракета Falcon 9 должна была доставить на орбиту спутник правительства Бангладеш.

Позже, в Калифорнии с космодрома Ванденберг стартовала ракета-носитель Falcon 9 с пятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT и двумя исследовательскими зондами для NASA.

Напомним, 29 июня SpaceX запустила грузовую ракету Dragon с мыса Канаверал в штате Флорида, США, на Международную космическую станцию (МКС) с ценным грузом из области научной-фантастики. Ракета переправляет работа с искусственным интеллектом.