SpaceX відправила на МКС робота-помічника з штучним інтелектом

Робот може слухати, розуміти, говорити, бачити і літати

Космічна компанія SpaceX запустила 29 червня вантажну ракету Dragon з мису Канаверал у штаті Флорида, США, на Міжнародну космічну станцію (МКС) з цінним вантажем з області наукової-фантастики. Ракета переправляє робота з штучним інтелектом, інформує "Голос Америки".

"Метою проекту "CIMON" є вивчення поточних можливостей штучного інтелекту в складному середовищі, такий як Міжнародна космічна станція, щоб забезпечити кращу підтримку людям в таких умовах", - зазначив Матіас Бiнiок? головний архітектор Watson Al технологій IBM в Німеччині.

За твердженням розробників, робот називається "CIMON" - Інтерактивний мобільний супровід екіпажу", він може слухати, розуміти, говорити, бачити, і навіть літати. Виглядає робот як волейбольний м'яч і створений авіакосмічної компанією Airbus разом з IBM. Він надрукований на 3D принтері, варто з металу і пластику. У нього є "лице" - дисплей з двома камерами.

"Монітор розрахований на те, щоб вести інтерактивні сесії з астронавтами перебуваючи на рівні їхніх очей, коливаючись у повітрі. Дисплей може показувати і пояснювати інформацію та вказівки для наукових експериментів і ремонту", - пише видання.

За словами розробників, на дебютному етапі проекту в роботі не буде всіх передбачених можливостей. Більший фокус уваги зараз приділяється соціального ефекту взаємодії між астронавтом та емоційно-інтелектуальним помічником, який "може зіграти надзвичайно важливу роль у далеких місії на Марс або Місяць".

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