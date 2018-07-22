В SpaceX розповіли про запуск ракети Falcon 9 з комунікаційним супутником

Новини Телеком & IT 22.07.2018 - 11:16
Фото: запуск ракети Falcon 9 (space.com)
Фото: запуск ракети Falcon 9 (space.com)

Як повідомляють в космічній компанії, запуск ракети пройшов успішно

Космічна компанія SpaceX сьогодні вночі, 22 липня, успішно запустила ракету Falcon 9 з комунікаційним супутником вагою 7 тонн, яка повинна вивести на орбіту канадський комунікаційний супутник Telstar 19 Vantage, призначений для передачі широкосмугового сигналу у Північній і Південній Америці. Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

Як повідомляється, супутник також забезпечуватиме доступ до інтернету через Wi-Fi авіапасажирам, які подорожують над північною частиною Атлантичного океану.

В SpaceX розповіли про запуск ракети Falcon 9 з комунікаційним супутником

Фото:  запуск ракети Falcon 9 

Як повідомлялося раніше, 11 травня Американська космічна компанія SpaceX за хвилину до старту запалювання перенесла запуск першої модифікації ракети-носія Falcon 9 Block 5 на добу.

Ракета Falcon 9 повинна була доставити на орбіту супутник уряду Бангладеш.

Пізніше, у Каліфорнії з космодрому Ванденберг стартувала ракета-носій Falcon 9 з п'ятьма телекомунікаційними супутниками Iridium NEXT і двома дослідницькими зондами для NASA.

Нагадаємо, 29 червня SpaceX запустила вантажну ракету Dragon з мису Канаверал у штаті Флорида, США, на Міжнародну космічну станцію (МКС) з цінним вантажем з області наукової-фантастики. Ракета переправляє робота з штучним інтелектом.

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