В SpaceX розповіли про запуск ракети Falcon 9 з комунікаційним супутником

Як повідомляють в космічній компанії, запуск ракети пройшов успішно

Космічна компанія SpaceX сьогодні вночі, 22 липня, успішно запустила ракету Falcon 9 з комунікаційним супутником вагою 7 тонн, яка повинна вивести на орбіту канадський комунікаційний супутник Telstar 19 Vantage, призначений для передачі широкосмугового сигналу у Північній і Південній Америці. Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

Як повідомляється, супутник також забезпечуватиме доступ до інтернету через Wi-Fi авіапасажирам, які подорожують над північною частиною Атлантичного океану.

Фото: запуск ракети Falcon 9

Falcon 9 and Telstar 19 VANTAGE went vertical this afternoon on Pad 40 in Florida. Weather is 60% favorable for the four-hour launch window, which opens Sunday, July 22 at 1:50 a.m. EDT, 5:50 UTC. https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/uFRJDBrvH9 — SpaceX (@SpaceX) July 22, 2018

Як повідомлялося раніше, 11 травня Американська космічна компанія SpaceX за хвилину до старту запалювання перенесла запуск першої модифікації ракети-носія Falcon 9 Block 5 на добу.

Ракета Falcon 9 повинна була доставити на орбіту супутник уряду Бангладеш.

Пізніше, у Каліфорнії з космодрому Ванденберг стартувала ракета-носій Falcon 9 з п'ятьма телекомунікаційними супутниками Iridium NEXT і двома дослідницькими зондами для NASA.

Нагадаємо, 29 червня SpaceX запустила вантажну ракету Dragon з мису Канаверал у штаті Флорида, США, на Міжнародну космічну станцію (МКС) з цінним вантажем з області наукової-фантастики. Ракета переправляє робота з штучним інтелектом.