SpaceX провела успешные испытания прототипа ракеты для колонизации Марса

Фото: испытание Starship (скриншот из видео)

Это был не только первый полет прототипа Starship, но и первое его удачное испытание

Американская корпорация SpaceX провела успешные летные испытания прототипа ракетоносителя Starship для колонизации Марса. Запуск состоялся на полигоне Бока-Чика в американском Техасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую трансляцию.

Во время испытаний прототип поднялся на 150 метров, перемистился в сторону и осуществил мягкую посадку на заранее определенную часть испытательной площадки.

Starship - это супертяжелая ракета, которая состоит из двух многократных степеней. Второй должен служить в качестве грузового или пассажирского космического корабля.

Фактически это был не только первый полет прототипа Starship, но и первое его удачное испытание. Предыдущие четыре полноразмерных аппарата взрывались и разрушались, не дойдя до летных тестов.

SpaceX разрабатывает эту ракету для перевозки людей и грузов на Луну и, в перспективе для колонизации Марса. По замыслу разработчиков, ракета-носитель должна выводить на орбиту полезную нагрузку массой более 100 тонн.

Starship SN5 оснащен одним двигателем Raptor, у финальной версии ракеты таких двигателей будет шесть. SpaceX рассчитывает, что первый запуск полноценной версии Starship пройдет в 2021 году.

Напомним, ранее космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX приводнился в Мексиканском заливе после отстыковки от Международной космической станции.