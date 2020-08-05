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SpaceX провела успешные испытания прототипа ракеты для колонизации Марса

США, Среда 05 августа 2020 16:26
SpaceX провела успешные испытания прототипа ракеты для колонизации Марса
Фото: испытание Starship (скриншот из видео)
Автор: Максим Зайченко

Это был не только первый полет прототипа Starship, но и первое его удачное испытание

Американская корпорация SpaceX провела успешные летные испытания прототипа ракетоносителя Starship для колонизации Марса. Запуск состоялся на полигоне Бока-Чика в американском Техасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую трансляцию.

Во время испытаний прототип поднялся на 150 метров, перемистился в сторону и осуществил мягкую посадку на заранее определенную часть испытательной площадки.

Starship - это супертяжелая ракета, которая состоит из двух многократных степеней. Второй должен служить в качестве грузового или пассажирского космического корабля.

Фактически это был не только первый полет прототипа Starship, но и первое его удачное испытание. Предыдущие четыре полноразмерных аппарата взрывались и разрушались, не дойдя до летных тестов.

SpaceX разрабатывает эту ракету для перевозки людей и грузов на Луну и, в перспективе для колонизации Марса. По замыслу разработчиков, ракета-носитель должна выводить на орбиту полезную нагрузку массой более 100 тонн.

Starship SN5 оснащен одним двигателем Raptor, у финальной версии ракеты таких двигателей будет шесть. SpaceX рассчитывает, что первый запуск полноценной версии Starship пройдет в 2021 году.

Напомним, ранее космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX приводнился в Мексиканском заливе после отстыковки от Международной космической станции.

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