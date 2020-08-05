ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

SpaceX провела успішні випробування прототипу ракети для колонізації Марсу

США, Середа 05 серпня 2020 16:26
SpaceX провела успішні випробування прототипу ракети для колонізації Марсу
Фото: випробування Starship (скріншот з відео )
Автор: Максим Зайченко

Це був не тільки перший політ прототипу Starship, але і перше його вдале випробування

Американська корпорація SpaceX провела успішні льотні випробування прототипу ракетоносія Starship для колонізації Марса. Запуск відбувся на полігоні Бока-Чіка в американському Техасі.

Про це повідомляє РБК-Україна на відповідну трансляцію.

Під час випробувань прототип піднявся на 150 метрів, перемістився в сторону і здійснив м'яку посадку на заздалегідь визначену частину випробувального майданчика.

Starship - це суперважка ракета, яка складається з двох багаторазових ступенів. Другий повинен служити в якості вантажного або пасажирського космічного корабля.

Фактично це був не тільки перший політ прототипу Starship, але і перше його вдале випробування. Попередні чотири повнорозмірних апаратів вибухали та руйнувалися, не дійшовши до льотних тестів.

SpaceX розробляє цю ракету для перевезення людей і вантажів на Місяць і, в перспективі для колонізації Марсу. За задумом розробників, ракета-носій повинна виводити на орбіту корисне навантаження масою понад 100 тонн.

Starship SN5 оснащений одним двигуном Raptor, у фінальній версії ракети таких двигунів буде шість. SpaceX розраховує, що перший запуск повноцінної версії Starship пройде у 2021 році.

Нагадаємо, раніше космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX приводнився в Мексиканській затоці після відстиковки від Міжнародної космічної станції.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України SpaceX
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся