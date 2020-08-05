SpaceX провела успішні випробування прототипу ракети для колонізації Марсу

Фото: випробування Starship (скріншот з відео )

Це був не тільки перший політ прототипу Starship, але і перше його вдале випробування

Американська корпорація SpaceX провела успішні льотні випробування прототипу ракетоносія Starship для колонізації Марса. Запуск відбувся на полігоні Бока-Чіка в американському Техасі.

Про це повідомляє РБК-Україна на відповідну трансляцію.

Під час випробувань прототип піднявся на 150 метрів, перемістився в сторону і здійснив м'яку посадку на заздалегідь визначену частину випробувального майданчика.

Starship - це суперважка ракета, яка складається з двох багаторазових ступенів. Другий повинен служити в якості вантажного або пасажирського космічного корабля.

Фактично це був не тільки перший політ прототипу Starship, але і перше його вдале випробування. Попередні чотири повнорозмірних апаратів вибухали та руйнувалися, не дійшовши до льотних тестів.

SpaceX розробляє цю ракету для перевезення людей і вантажів на Місяць і, в перспективі для колонізації Марсу. За задумом розробників, ракета-носій повинна виводити на орбіту корисне навантаження масою понад 100 тонн.

Starship SN5 оснащений одним двигуном Raptor, у фінальній версії ракети таких двигунів буде шість. SpaceX розраховує, що перший запуск повноцінної версії Starship пройде у 2021 році.

Нагадаємо, раніше космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX приводнився в Мексиканській затоці після відстиковки від Міжнародної космічної станції.