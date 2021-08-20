UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

SpaceX приостановила работу над лунным модулем на несколько месяцев: названа причина

Автор: Сергей Пышкин

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приостанавливает строительство космического модуля для высадки на Луну, которым занимается компания Илона Маска SpaceX. Это связано с судебным иском от предпринимателя Джеффа Безоса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает SpaceX, ей пришлось отложить работы по строительству космического модуля до 1 ноября. NASA, со своей стороны, продолжает работать с Министерством юстиции над рассмотрением дела и рассчитывают на то, что этот вопрос будет решен как можно быстрее.

Компания Илона Маска недовольна судебным иском и отсрочкой строительства модуля, поскольку это может нанести существенный ущерб.

Напомним, что Blue Origin подала в суд на NASA из-за того, что ее контракт со SpaceX имеет множество проблем, которые необходимо устранить, чтобы уравновесить конкуренцию.

Читайте РБК-Украина в Google News
NASASpaceX