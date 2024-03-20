UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

SpaceX поділиться з іншими компаніями ключовою технологією Starlink: у чому причина

Фото: SpaceX поділиться з іншими компаніями ключовою технологією Starlink (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Компанія SpaceX почала продавати супутникові лазери, які використовуються для швидкого зв'язку в космосі стороннім фірмам, щоб підвищити власний прибуток.

Про це заявила президент SpaceX Гвінн Шотвелл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Тисячі супутників Starlink компанії SpaceX на низькій навколоземній орбіті використовують міжсупутникові лазерні зв'язки для передачі даних один одному в космосі зі швидкістю світла, що дозволяє мережі пропонувати інтернет-покриття по всьому світу з невеликою кількістю наземних базових станцій.

"Ми реалізуємо це з нашою новою місією Polaris Dawn, яка розпочнеться цього літа на капсулі Dragon", - сказав Шотвелл, маючи на увазі майбутній політ приватного астронавта на космічній капсулі компанії Dragon.

Зазначається, що в SpaceX вирішили продавати компоненти космічних кораблів, щоб диверсифікувати доходи та накопичити кошти для фінансування більших капіталомістких проектів. SpaceX розробляє і тестує свою ракету Starship наступного покоління, яка буде дешевшою, але набагато потужнішою, ніж діюча Falcon 9.

"Зазвичай ми не продаємо компоненти, тож для нас це в новинку", - додала Шотвелл.

Starlink у росіян на фронті

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що російські солдати в Україні використовують термінали Starlink. Пізніше ці дані підтвердило Головне управління розвідки Міноборони України.

При цьому власник SpaceX Ілон Маск у відповідь на таку інформацію наголосив, що офіційно термінали Росії ніхто не продавав. У той же час у російських окупантів спостерігаються проблеми зі зв'язком, навіть незважаючи на те, що їм вдалося отримати термінали супутникового інтернету Starlink.

Незабаром у Міністерстві цифрової трансформації заявили, що знайшли спосіб відключити Starlink у росіян та запропонували його компанії SpaceX.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
SpaceXStarlink