SpaceX планирует запустить очередную партию спутников Starlink на следующей неделе

Американская частная космическая компания SpaceX готовит очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками Starlink. Запуск запланирован на вторник, 9 марта.

Об этом сообщает America Space.

Запуск ракеты со 60 интернет-спутниками запланирован на 21:55 времени восточного побережья США (4:55 10 марта по киевскому времени). Пуск состоится с 40-го стартовго комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Это будет уже 21-й запуск мини-спутников на земную орбиту в рамках проекта Starlink.