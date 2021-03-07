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SpaceX планує запустити чергову партію супутників Starlink наступного тижня

Новость на русском → США, Неділя 07 березня 2021 21:07
SpaceX планує запустити чергову партію супутників Starlink наступного тижня Фото: запуск ракети від SpaceX (flickr.com)
Автор: Роман Тверденко

Американська приватна космічна компанія SpaceX готує черговий запуск ракети-носія Falcon 9 з супутниками Starlink. Запуск запланований на вівторок, 9 березня.

Про це повідомляє America Space.

Запуск ракети з 60 інтернет-супутниками запланований на 21:55 часом східного узбережжя США (4:55 10 березня за київським часом). Пуск відбудеться з 40-го стартовго комплексу Космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Це буде вже 21-й запуск міні-супутників на земну орбіту в рамках проекту Starlink.

РБК-Україна писало, що на початку лютого SpaceX провела успішний запуск чергової партії з 60 міні-супутників для інтернет-зв'язку Starlink. Тепер на орбіті перебуває більше 1 тисячі космічних апаратів системи Starlink.

Також повідомлялося, що компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска погодилася запустити на орбіту український супутник Січ 2-1. Домовленості про запуск були досягнуті минулого тижня під час переговорів з компанією.

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