SpaceX планує запустити чергову партію супутників Starlink наступного тижня

Це буде вже 21-й запуск міні-супутників на земну орбіту в рамках проекту Starlink.

Запуск ракети з 60 інтернет-супутниками запланований на 21:55 часом східного узбережжя США (4:55 10 березня за київським часом). Пуск відбудеться з 40-го стартовго комплексу Космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

РБК-Україна писало, що на початку лютого SpaceX провела успішний запуск чергової партії з 60 міні-супутників для інтернет-зв'язку Starlink. Тепер на орбіті перебуває більше 1 тисячі космічних апаратів системи Starlink.

Також повідомлялося, що компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска погодилася запустити на орбіту український супутник Січ 2-1. Домовленості про запуск були досягнуті минулого тижня під час переговорів з компанією.