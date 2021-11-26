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SpaceX переносить терміни підключення абонентів до Starlink: що сталося

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П'ятниця 26 листопада 2021 18:07
SpaceX переносить терміни підключення абонентів до Starlink: що сталося Фото: SpaceX переносить терміни підключення абонентів до Starlink (starlink.com)
Автор: Сергій Пишкін

SpaceX почала повідомляти клієнтам, які оформили попереднє підключення до Starlink - про перенесення доставки абонентського обладнання на наступний рік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на PCmag.

Згідно з офіційним повідомленням компанії, SpaceX вимушена відкласти доставку обладнання через затримку у постачанні чипів, яка вплинула на виробничі можливості.

Водночас більшість клієнтів зазначає, що саме 2022 рік зазначений як нова дата, хоча раніше усе було узгоджено на середину-кінець 2021 року.

SpaceX, зі свого боку, поки не має можливості різко збільшити кількість абонементів, оскільки технологія залежить від того, скільки супутників Starlink перебувають на орбіті. На цей момент їх нараховується вже більше ніж 1,8 тисячі.

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