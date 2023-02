SpaceX перенесло запуск місії Crew-6 на МКС: в чому причина

Запуск капсули було відкладено за декілька хвилин до запланованого вильоту з Флориди на Міжнародну космічну станцію.

Компанія мільярдера Ілона Маска заявила про технічну помилку, яка пов'язана з рідиною для запалювання й використовується для запуску двигунів космічного корабля.

Зазначається, що ракета Falcon 9 повинна була вилетіти з Космічного центру Кеннеді NASA на мисі Канаверал, штат Флорида. Наступний резервний запуск призначено на ранок вівторка.

Якби запуск був успішним, екіпаж прибув до МКС вже протягом 25 годин.

