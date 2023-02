SpaceX перенесло запуск миссии Crew-6 на МКС: в чем причина

Запуск капсулы был отложен за несколько минут до планируемого вылета из Флориды на Международную космическую станцию.

Компания миллиардера Илона Маска заявила о технической ошибке, связанной с жидкостью для зажигания и используемой для запуска двигателей космического корабля.

Отмечается, что ракета Falcon 9 должна была вылететь из космического центра Кеннеди NASA на мысе Канаверал, штат Флорида. Следующий резервный запуск назначен на утро вторника.

Если бы запуск был успешным, экипаж прибыл в МКС уже 25 часов.

T-35 минут until liftoff; propellant loading of Falcon 9 ha begun, и Dragon's escape system is armed pic.twitter.com/y6LpytPFlA