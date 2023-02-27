ua ru
Пн, 27 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

SpaceX перенесло запуск миссии Crew-6 на МКС: в чем причина

Новина українською →
Понедельник 27 февраля 2023 12:28
SpaceX перенесло запуск миссии Crew-6 на МКС: в чем причина Фото: SpaceX перенесло запуск миссии Crew-6 на МКС (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

NASA и SpaceX отложили запуск капсулы с двумя американскими астронавтами, российским космонавтом и членом экипажа из Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Запуск капсулы был отложен за несколько минут до планируемого вылета из Флориды на Международную космическую станцию.

Компания миллиардера Илона Маска заявила о технической ошибке, связанной с жидкостью для зажигания и используемой для запуска двигателей космического корабля.

Отмечается, что ракета Falcon 9 должна была вылететь из космического центра Кеннеди NASA на мысе Канаверал, штат Флорида. Следующий резервный запуск назначен на утро вторника.

Если бы запуск был успешным, экипаж прибыл в МКС уже 25 часов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что SpaceX и NASA готовились к запуску нового экипажа на МКС. В миссии должны были принять участие граждане США, России и ОАЭ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
SpaceX
NEWS
Войска РФ ночью атаковали Украину 14 "Шахедами", большинство сбили, - Генштаб
Войска РФ ночью атаковали Украину 14 "Шахедами", большинство сбили, - Генштаб
DAILY
Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"