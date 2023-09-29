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SpaceX отримала перший контракт від Космічних сил США по програмі Starshield

Фото: SpaceX отримала перший контракт від Космічних сил США по програмі Starshield (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, отримала перший контракт від Космічних сил США щодо надання спеціалізованого супутникового зв'язку для військових в межах нової програми Starshield.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Програма передбачає використання послуг зв'язку супутників на низькій навколоземній орбіті. Послуга надаватиметься за допомогою наявних супутників мережі Starlink, що, зі свого боку, розширює її роль в якості оборонного підрядника. 

Сьогодні SpaceX змагається з United Launch Alliance за запуск корисного навантаження для нацбезпеки. Зокрема компанія отримала в червні поточного року контракт на надання супутникового в'язку Starlink українським військовим.

Недовіра до Маска

"Однак роль Маска в Україні зазнала критики після того, як у новій біографії з'явилася інформація про те, що минулого року він відкинув прохання українського уряду розширити покриття Starlink на окупований Росією Крим, щоб допомогти в атаці військово-морських безпілотників на російські об'єкти", - пише видання. 

Це відбулось до того, як Пентагон уклав контракт зі SpaceX на надання послуг Starlink для України. Втім, кроки Маска і його розмова з російським диктатором Володимиром Путіним - викликали питання у деякі законодавці щодо надійності як постачальника Пентагону. 

"SpaceX є головним підрядником і критично важливим галузевим партнером для Міністерства оборони, а також одержувачем мільярдів доларів, виділених платниками податків. Ми глибоко стурбовані здатністю і готовністю SpaceX перервати свої послуги за примхою пана Маска і з метою скувати самооборону суверенної країни, фактично захищаючи російські інтереси", - заявила група сенаторів-демократів у листі до міністра оборони Ллойда Остіна.

Однорічний контракт SpaceX на розробку Starshield було укладено 1 вересня. За словами прессекретаря ВПС США Енн Стефанек, контракт вартістю до 70 млн доларів "передбачає обслуговування Starshield". 

Скандал з Маском

Нещодавно CNN оприлюднив уривок книги про Ілона Маска в якій йшлось про його зрив української атаки на російський флот. Мільярдер заявив, що нібито таємно наказав відключити Starlink над Кримом, аби не допустити удару по кораблях країни-терориста Росії. 

Як уточнюється у книзі, він боявся, що такі дії призведуть до застосування ядерної зброї. Пізніше Маск виправдався за свої дії.

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