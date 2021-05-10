ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

SpaceX отправит на Луну спутник по контракту с криптовалютой Dogecoin

Новина українською → США, Понедельник 10 мая 2021 05:41
SpaceX отправит на Луну спутник по контракту с криптовалютой Dogecoin Фото: запуск запланирован на первый квартал 2022 года (pixabay)
Автор: Даша Харченко

Компания Илона Маска SpaceX запустит на Луну спутник по контракту, оплаченному криптовалютой Dogecoin. Запуск запланирован на первый квартал 2022 года.

Об этом Маск написал в своем Twitter.

"SpaceX запустит спутник Doge-1 на Луну в следующем году. Миссия оплачена в Doge", - сказал он.

В канадской компании Geometric Energy Corporation (GEC), которой принадлежит спутник, подтвердили, что запуск Doge-1 на Луну будет полностью профинансирован Dogecoin.

Компания отправит спутник на Луну, воспользовавшись коммерческой программой запуска космических аппаратов, которую предлагает SpaceX.

"Официально оплатив Doge сделку такого масштаба, Geometric Energy Corporation и SpaceX укрепили Doge в статусе расчетной денежной единицы при ведении лунного бизнеса в космической области", - сообщил главный исполнительный директор GEC Сэмюэл Рид.

Перед этим сообщалось, что Илон Маск пошутил о криптовалюте Dogecoin, назвав ее "мошенничеством". После этого она резко упала.

Напомним, 5 мая компания SpaceX вывела на околоземную орбиту еще 60 спутников Starlink. Их вывели с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Hi-tech SpaceX валюта Илон Маск Луна космос
NEWS
Стычки с полицией и задержания: как проходят акции к 9 мая в Одессе
Стычки с полицией и задержания: как проходят акции к 9 мая в Одессе
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена