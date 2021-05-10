SpaceX отправит на Луну спутник по контракту с криптовалютой Dogecoin
Компания Илона Маска SpaceX запустит на Луну спутник по контракту, оплаченному криптовалютой Dogecoin. Запуск запланирован на первый квартал 2022 года.
Об этом Маск написал в своем Twitter.
"SpaceX запустит спутник Doge-1 на Луну в следующем году. Миссия оплачена в Doge", - сказал он.
В канадской компании Geometric Energy Corporation (GEC), которой принадлежит спутник, подтвердили, что запуск Doge-1 на Луну будет полностью профинансирован Dogecoin.
Компания отправит спутник на Луну, воспользовавшись коммерческой программой запуска космических аппаратов, которую предлагает SpaceX.
"Официально оплатив Doge сделку такого масштаба, Geometric Energy Corporation и SpaceX укрепили Doge в статусе расчетной денежной единицы при ведении лунного бизнеса в космической области", - сообщил главный исполнительный директор GEC Сэмюэл Рид.
Перед этим сообщалось, что Илон Маск пошутил о криптовалюте Dogecoin, назвав ее "мошенничеством". После этого она резко упала.
Напомним, 5 мая компания SpaceX вывела на околоземную орбиту еще 60 спутников Starlink. Их вывели с помощью ракеты-носителя Falcon 9.