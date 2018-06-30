SpaceX отправила на МКС  робота-помощника с искусственным интеллектом

Робот может слушать, понимать, говорить, видеть и летать

Космическая компания SpaceX запустила 29 июня грузовую ракету Dragon с мыса Канаверал в штате Флорида, США, на Международную космическую станцию ​​(МКС) с ценным грузом из области научной-фантастики. Ракета переправляет робота с искусственным интеллектом, информирует "Голос Америки".

"Целью проекта "CIMON" является изучение текущих возможностей искусственного интеллекта в сложной среде, такой как Международная космическая станция, чтобы обеспечить лучшую поддержку людям в таких условиях", - отметил Матиас Биниок? главный архитектор Watson Al технологий IBM в Германии.

По утверждению разработчиков, робот называется "CIMON" - Интерактивное мобильное сопровождение экипажа", он может слушать, понимать, говорить, видеть, и даже летать. Выглядит робот как волейбольный мяч и создан авиакосмической компанией Airbus вместе с IBM. Он напечатан на 3D принтере, в стоит из металла и пластика. У него есть "лицо" - дисплей с двумя камерами.

"Монитор рассчитанный на то, чтобы вести интерактивные сессии с астронавтами находясь на уровне их глаз, колеблясь в воздухе. Дисплей может показывать и объяснять информацию и указания для научных экспериментов и ремонта", - пишет издание.

По словам разработчиков, на дебютном этапе проекта в роботе не будет всех предусмотренных возможностей. Больший фокус внимания сейчас уделяется эффекту социального взаимодействия между астронавтом и эмоционально-интеллектуальным помощником, который "может сыграть чрезвычайно важную роль в дальних миссиях на Марс или Луну".

Напомним, Илон Маск испытал аварийное спасение космического корабля.