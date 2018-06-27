Илон Маск испытал аварийное спасение космического корабля

Инженеры выясняли, насколько успешным будет торможение падающей капсулы

На территории военного аэродрома Naval Air Facility под Эль-Сентро на юге штата Калифорния (США) частная космическая компания SpaceX провела испытание парашютной системы на Crew Dragon - обитаемой капсуле разрабатываемого ей космического корабля. Видеоролики опубликованы на странице в Instagram компании.

Это 16-й тест аварийно-спасательной системы Crew Dragon.

Так, инженеры выясняли, насколько успешным будет торможение падающей капсулы, если при запуске ракеты уже на небольшой высоте произойдет авария и придется в экстренном порядке катапультировать корабль и раскрывать парашюты.

Как видно на роликах, выдергивание парашютов происходит в три этапа.

Капсула в рамках этого теста совершила мягкую посадку, а, значит, экипаж был спасен. На какой высоте вертолет ее сбросил, не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что глава компании Tesla Илон Маск показал тизерное изображение новой модели Tesla.