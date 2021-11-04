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SpaceX в четвертый раз переносит запуск Crew Dragon к МКС: в этот раз из-за погоды

Автор: Валерия Полищук

Запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon-3 к Международной космической станции (МКС), запланированного на 4 ноября, перенесли. Ожидается, что запуск состоится 8 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

"NASA и SpaceX отказываются от запуска корабля 6 или 7 ноября из-за неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, самая ранняя возможность запуска корабля Crew Dragon-3 - 21:51 (3:51 по киевскому времени) по восточному времени в понедельник, 8 ноября.

"Окончательное решение о приоритетности запуска Crew-3 или возвращения Crew-2 будет принято в ближайшие дни на основании вероятности благоприятных условий для спуска Crew Dragon или запуска Crew Dragon", - говорится в сообщении.

В NASA отметили, что возвращение экипажа космического корабля Crew Dragon-2 с МКС также переносится - на 7 ноября.

"Ближайшая возможность отстыковки корабля Crew-2 от МКС намечена на 7 ноября в 13:05 по североамериканскому восточному времени (19:05 по киевскому времени), после чего корабль направится к Земле и приводнится у берегов Флориды. Запасной вариант начала возвращения со станции назначен на 8 ноября", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее запуск Crew Dragon к МКС переносили также из-за погодных условий и из-за болезни одного из астронавтов.

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